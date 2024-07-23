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NBA／熱火絕殺灰熊勇奪冠軍 夏季聯賽最佳陣容出爐

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火以一波8連勝強勢奪下夏季聯賽冠軍。 路透社
熱火以一波8連勝強勢奪下夏季聯賽冠軍。 路透社

夏季聯賽表現優異的小皮本（Scotty Pippen Jr.），在今天冠軍戰正規時間結束前遺憾錯失絕殺機會，結果延長賽英雄換人當，熱火後衛拉爾森（Pelle Larsson）在最後時刻單打得手，上演絕殺秀，幫助熱火120比118拿下夏季聯賽冠軍。

熱火今年參與了兩站夏季聯賽，除了首場以29分之差敗給勇士外，接下來豪取一波8連勝，且在今天多次落後情況下硬是延長賽達成封王；賽後熱火球員也將得到夏季聯賽20周年紀念冠軍屆，可說是別具意義。

克里斯多福（Josh Christopher）拿下全隊最高24分，外加4籃板3抄截2阻攻的表現，贏得冠軍賽MVP；致勝功臣拉爾森獲得16分4助攻3籃板，今年首輪第15順位新秀韋爾（Kel'el Ware）也有出色發揮，10投8中貢獻21分10籃板，雙向合約球員威廉斯（Alondes Williams）也有21分6助攻5籃板進帳。要注意的是，熱火陣中二年級大將哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）並未出賽。

相較於熱火的均衡輸出，灰熊進攻幾乎集中在3人身上，拉拉維亞（Jake LaRavia）轟進32分6籃板，傑克森（GG Jackson II）也有28分9籃板進帳。

小皮本奮力拿下29分11助攻5籃板4抄截2阻攻，不過全場24投僅9中；值得一提的是，小皮本的母親也就是皮本（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）也有到現場觀戰。

NBA官方今天也公佈了夏季聯賽的相關獎項，MVP由籃網的二年級生威爾森（Jalen Wilson）所拿下，他出賽5場，場均獲得21.8分4.6籃板，三分命中率達55%。

最佳陣容第一隊成員為：灰熊的傑克森和皮本，熱火隊的韋爾、火箭隊的謝普得（Reed Sheppard）、快艇隊的米勒（Jordan Miller）。

最佳陣容第二隊則是：籃網的威爾森、溜馬的華克（Jarace Walker）、熱火隊的哈克斯、拓荒者隊的克林根（Donovan Clingan）、巫師隊的卡林頓（Bub Carrington）。

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