NBA／熱火絕殺灰熊勇奪冠軍 夏季聯賽最佳陣容出爐

夏季聯賽表現優異的小皮本（Scotty Pippen Jr.），在今天冠軍戰正規時間結束前遺憾錯失絕殺機會，結果延長賽英雄換人當，熱火後衛拉爾森（Pelle Larsson）在最後時刻單打得手，上演絕殺秀，幫助熱火120比118拿下夏季聯賽冠軍。

PELLE LARSSON WINS IT FOR MIAMI 🏆 #NBA2KSummerLeague CHAMPS! pic.twitter.com/D348O0vjPh — NBA (@NBA) 2024年7月23日

熱火今年參與了兩站夏季聯賽，除了首場以29分之差敗給勇士外，接下來豪取一波8連勝，且在今天多次落後情況下硬是延長賽達成封王；賽後熱火球員也將得到夏季聯賽20周年紀念冠軍屆，可說是別具意義。

Heat get these 20th year anniversary championship rings after winning Summer League 💍🔥



(via @NBASummerLeague) pic.twitter.com/2xfh41Bvwr — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年7月23日

克里斯多福（Josh Christopher）拿下全隊最高24分，外加4籃板3抄截2阻攻的表現，贏得冠軍賽MVP；致勝功臣拉爾森獲得16分4助攻3籃板，今年首輪第15順位新秀韋爾（Kel'el Ware）也有出色發揮，10投8中貢獻21分10籃板，雙向合約球員威廉斯（Alondes Williams）也有21分6助攻5籃板進帳。要注意的是，熱火陣中二年級大將哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）並未出賽。

The #NBA2KSummerLeague Championship Game MVP caught FIRE 🔥



Josh Christopher scores 24 PTS to go along with 6 3-pointers to lead the @MiamiHEAT to the 🏆 in Vegas! https://t.co/LQZMtKkzSM pic.twitter.com/UhGqS5jx6k — NBA (@NBA) 2024年7月23日

相較於熱火的均衡輸出，灰熊進攻幾乎集中在3人身上，拉拉維亞（Jake LaRavia）轟進32分6籃板，傑克森（GG Jackson II）也有28分9籃板進帳。

小皮本奮力拿下29分11助攻5籃板4抄截2阻攻，不過全場24投僅9中；值得一提的是，小皮本的母親也就是皮本（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）也有到現場觀戰。

This @memgrizz trio put on a SHOW in the #NBA2KSummerLeague Championship.



Jake LaRavia: 32 PTS, 6 REB, 3 AST, 3 3PM

Scotty Pippen Jr.: 29 PTS, 11 AST, 5 REB, 4 STL

GG Jackson: 28 PTS (11-16 FGM), 9 REB, 2 STL



Battled to the end. 👏 pic.twitter.com/Cxxgs8817H — NBA (@NBA) 2024年7月23日

NBA官方今天也公佈了夏季聯賽的相關獎項，MVP由籃網的二年級生威爾森（Jalen Wilson）所拿下，他出賽5場，場均獲得21.8分4.6籃板，三分命中率達55%。

Brooklyn Nets forward Jalen Wilson has been named the Most Valuable Player of NBA 2K25 Summer League 2024.



Wilson averaged 21.8 points, 4.6 rebounds, 1.0 assists and 0.6 steals while shooting 47.3% from the field and 55.0% from three-point range in five games in Las Vegas. pic.twitter.com/aHOZfQga5S — NBA Communications (@NBAPR) 2024年7月22日

最佳陣容第一隊成員為：灰熊的傑克森和皮本，熱火隊的韋爾、火箭隊的謝普得（Reed Sheppard）、快艇隊的米勒（Jordan Miller）。

The NBA 2K25 All-Summer League First Team:



GG Jackson II, @memgrizz

Jordan Miller, @LAClippers

Scotty Pippen Jr., @memgrizz

Reed Sheppard, @HoustonRockets

Kel’el Ware, @MiamiHEAT pic.twitter.com/wA1uY38xpg — NBA Communications (@NBAPR) 2024年7月22日

最佳陣容第二隊則是：籃網的威爾森、溜馬的華克（Jarace Walker）、熱火隊的哈克斯、拓荒者隊的克林根（Donovan Clingan）、巫師隊的卡林頓（Bub Carrington）。

The NBA 2K25 All-Summer League Second Team:



Bub Carrington, @WashWizards

Donovan Clingan, @trailblazers

Jaime Jaquez Jr., @MiamiHEAT

Jarace Walker, @Pacers

Jalen Wilson, @BrooklynNets pic.twitter.com/qzBQyCoKBo — NBA Communications (@NBAPR) 2024年7月22日