奧運籃球／熱身賽全缺席 柯爾：沒想過換掉杜蘭特

美國隊今天靠「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）第四節末獨拿11分，驚險以92：88擊敗德國隊，巴黎奧運前5場熱身賽都收下勝場，但杜蘭特（Kevin Durant）5場比賽全部缺席，不過美國總教練柯爾（Steve Kerr）仍力保杜蘭特，強調沒有換掉杜蘭特的想法。

巴黎奧運台灣時間27日凌晨開幕，美國隊隔天就要遭遇同組強敵塞爾維亞，6月中訓練拉傷右腿的杜蘭特能否回歸始終沒有明確答案。

柯爾曾表示，希望杜蘭特在倫敦進行的2場熱身賽能上陣一場，但之後改口，新計畫是抵達法國後，希望杜蘭特可以和隊友們進行幾次訓練。柯爾也希望杜蘭特可以做對抗性訓練，增加復出的可能性。

杜蘭特上周已經有進行訓練，但熱身賽仍沒能留下出賽紀錄。儘管如此，柯爾強調沒有換掉杜蘭特的想法，「我是希望他能在這（倫敦）打一場，但沒能如願。」和杜蘭特在勇士合作過的柯爾也提到，就之前經驗，當杜蘭特傷後回歸，表現都會更亮眼。

「當他休息後都能強勢回歸，這就是他。」柯爾形容，杜蘭特是史上技巧最好的球員之一，「所以我們希望他能盡快回來，我也相信他能馬上融入。」