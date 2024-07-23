NBA／丁威迪一年合約鳳還巢 獨行俠持續升級板凳深度
上季被獨行俠送到暴龍之後又加入湖人的丁威迪（Spencer Dinwiddie），在今年休賽季成為完全自由球員，根據報導，他決定重返達拉斯，將會簽下一年老將底薪合約。
丁威迪是在2021-22年賽季被交易到獨行俠，季後賽場均拿下14.2分3.6助攻，三分命中率41.7%，是獨行俠當年能擊敗太陽闖進西區冠軍賽的關鍵。不過獨行俠為了厄文（Kyrie Irving），在2022-23年季中將他送到籃網。
今年2月，丁威迪又在施羅德的交易中被籃網送到多倫多，隨即被裁掉，當時他原本也有意願重回獨行俠，但最終選擇加入湖人。丁威迪為湖人出賽28場，場均拿下6.8分2.4助攻，不過季後賽他的上場時間下滑，場均僅3分1.6助攻，命中率35.7%。
上季闖進總冠軍賽的獨行俠，在今年夏天自由市場收穫豐碩，換來冠軍射手湯普森（Klay Thompson），並且陸續補進了馬歇爾（Naji Marshall）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）和丁威迪，不僅增強了外線火力，也厚實了替補陣容。
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