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奧運籃球／詹皇再降臨包辦最後11分！ 美國熱身賽險勝德國

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯面對德國隊的最後一場熱身賽再挺身而出，一人獨得全隊最後11分。 美聯社
詹姆斯面對德國隊的最後一場熱身賽再挺身而出，一人獨得全隊最後11分。 美聯社

將擔任美國隊巴黎奧運掌旗官的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），前一場熱身賽以致勝上籃助隊1分險勝南蘇丹，今天面對德國隊的最後一場熱身賽再挺身而出，一人獨得全隊最後11分，率美國以92：88險勝，帶著5戰全勝的完美勝率迎接五環盛會。

詹姆斯成為美國代表團史上第一位奧運掌旗的男籃選手，榮耀加身的他熱身賽最終戰豪取20分、6籃板和4助攻，隊友哈勒戴為「小皇帝」表現下了註解，他說：「詹姆斯扛起球隊，成為詹姆斯的樣子。」

美國首節打出一波21：6攻勢，第一節打完握有29：17領先，但德國接續兩節攻下54分，反超比數；美國決勝節先靠柯瑞（Stephen Curry）進球將比數75：75追平，詹姆斯在81：82再接管戰局，他先是上籃取得超前分，1分26秒再飆外線，讀秒階段再籃下打進，最後時刻4投俱中連拿11分，成美國熱身賽5戰全勝的關鍵人物。

將第4度出征奧運的詹姆斯提到，隊上有許多優秀球員，不管是自己、安比德（Joel Embiid）、柯瑞或是杜蘭特（Kevin Durant）回歸，「每個人都會有自己時刻，這就是團隊。不管比賽如何進行，我們都會互相扶持。」

安比德今天攻下15分、8籃板，柯瑞獲得13分。

結束在倫敦的最後2場熱身賽，美國將轉往巴黎準備台灣時間27日凌晨的開幕式，接續預賽將依序對戰塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各。

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