奧運籃球／4屆元老NBA球星詹姆斯 任美國代表團男掌旗官

美國奧運代表團今天表示，美國職籃NBA湖人球星、4度總冠軍得主詹姆斯（LeBron James）將於7月26日的巴黎奧運開幕式擔任美國代表團的男掌旗官。

路透社報導，2屆奧運金牌得主、39歲的詹姆斯將是第4次參加奧運。

詹姆斯發表聲明說：「無比榮幸能在這個全球舞台代表美國，尤其在此能讓全世界團結的時刻。」

「對一名來自（俄亥俄州）亞克朗的孩子來說，這項責任對我來說，意義重大。不但如此，對我的家人、我家鄉所有的孩童、我的隊友、奧運代表團同胞，以及全國各地許許多多懷抱遠大抱負的人，同樣意義深遠。」

「體育運動具有可讓我們大家團結在一起的力量，我很榮幸參與這個重要的時刻。」

美國代表團的女掌旗官也將在一艘駁船上掌旗，隨著載著所有其他隊伍的船隻在30萬觀眾面前，沿著塞納河航行，為巴黎奧運揭開序幕。這位女掌旗官的身分將於明天公布。

美國代表團的男、女掌旗官是由美國奧運代表團成員投票選出。