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NBA／衛少生涯5次被交易 創MVP史上最多紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克被裁後預計會加入金塊。 美聯社
衛斯特布魯克被裁後預計會加入金塊。 美聯社

爵士官方宣佈，正式裁掉先前交易過來的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），按照報導指出，衛斯特布魯克預計經過48小時的等待期後，將會以底薪加入金塊。

值得一提的是，衛斯特布魯克最近兩次都是被交易爵士，最後也都被爵士裁掉。而爵士作為「衛少轉運站」，從中也獲得1個首輪選秀權和1個二輪選秀權。

從雷霆起家並效力11個賽季的衛斯特布魯克，離開之後陸續待過火箭、巫師、湖人、快艇等隊，基本上是一年換一支球隊，生涯總共歷經5次交易。

據統計，衛斯特布魯克超越摩西馬龍（Moses Malone）和哈登（James Harden），成為史上被交易最多次的年度MVP得主。

衛斯特布魯克今天在IG發文感謝了快艇。「感謝鮑默先生和整個快艇組織給我的機會。快艇國度，謝謝你！我和你們有過很多快樂的時光，在這座城市，在我愛的家人與朋友面前打球。至於我的所有隊友，謝謝你們在過去兩年擁抱和支持我。致我所有的球迷！你們不知道你們的支持對我有多重要。是你們讓我保持動力與活力。我擁有體育界最忠誠、最不可思議的粉絲。」

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