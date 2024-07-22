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NBA／波傑姆斯基合約還有3年 名記：勇士更願意交易庫明加

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基。 路透
波傑姆斯基。 路透

勇士爵士馬卡南（Lauri Markkanen）交易談判備受外界關注，資深記者史坦（Marc Stein）指出，勇士更願意將庫明加（Jonathan Kuminga）放進交易包裹中，而不是波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

馬卡南上季出賽55場，平均23.2分8.2籃板，三分命中率39.9%，擁有優異的接球後投籃能力，被視為勇士完美補強人選。馬卡南合約剩最後1季，因此還在重建的爵士，很有可能交易他換取未來資產。

史坦指出，波傑姆斯基合約還有3年1300萬美元，而庫明加合約剩1年，有資格延長合約，同梯好手活塞康寧漢（Cade Cunningham）、騎士莫布里（Evan Mobley）和暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）和魔術華格納（Franz Wagner）都已經拿到破2億美元的頂級合約。

史坦認為，「波傑姆斯基很快證明自己是高水準球員，在柯瑞（Stephen Curry），格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins）2027年合約到期前，他都不會動到薪資，這是勇士在新豪華稅規則中的考慮因素。」史坦強調，「聯盟內部人士越來越相信，勇士更願意在交易案中送走庫明加，而不是波傑姆斯基。」

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