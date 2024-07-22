NBA／波傑姆斯基合約還有3年 名記：勇士更願意交易庫明加
勇士與爵士馬卡南（Lauri Markkanen）交易談判備受外界關注，資深記者史坦（Marc Stein）指出，勇士更願意將庫明加（Jonathan Kuminga）放進交易包裹中，而不是波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。
馬卡南上季出賽55場，平均23.2分8.2籃板，三分命中率39.9%，擁有優異的接球後投籃能力，被視為勇士完美補強人選。馬卡南合約剩最後1季，因此還在重建的爵士，很有可能交易他換取未來資產。
史坦指出，波傑姆斯基合約還有3年1300萬美元，而庫明加合約剩1年，有資格延長合約，同梯好手活塞康寧漢（Cade Cunningham）、騎士莫布里（Evan Mobley）和暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）和魔術華格納（Franz Wagner）都已經拿到破2億美元的頂級合約。
史坦認為，「波傑姆斯基很快證明自己是高水準球員，在柯瑞（Stephen Curry），格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins）2027年合約到期前，他都不會動到薪資，這是勇士在新豪華稅規則中的考慮因素。」史坦強調，「聯盟內部人士越來越相信，勇士更願意在交易案中送走庫明加，而不是波傑姆斯基。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言