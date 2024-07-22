NBA／放下熱火第一人自尊配合詹姆斯 韋德：我是有能力犧牲

當詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）決定籌組熱火三巨頭時，可說是為整個聯盟投下一枚震撼彈，儘管首年就遭遇失敗，但接下來三巨頭重新做了調整，終於完成了連霸大業，詹姆斯和韋德更被視為史上最佳雙人組的候選之一。

近日韋德作客同梯「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的節目時，談到了當初組團的決定有多困難，但他樂於犧牲自己，也渴望能夠多拿幾座總冠軍。

「那個決定真的很困難，儘管我表現出來好像很輕鬆自在。但在那時候，我認為我是最好的球員，但如果要拿到更多的冠軍，我知道光靠自己努力是無法完成。因為在我拿到第一冠時，我身邊有歐尼爾等；而三巨頭合體那時候我才28歲，隨著年齡增加身體老化，奪冠機會肯定只會更縮小，這也是生涯風險的控管，我不想留下只有一冠的遺憾。」

Dwyane Wade talking about the Miami Heat Big 3 forming said:



“𝑩𝒓𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒂𝒏 𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓 𝒃𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒘𝒐𝒓𝒌 𝒂𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒉𝒊𝒎.” Later saying, “𝑵𝒐𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒊𝒕, 𝒎𝒚 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒅𝒊𝒅𝒏’𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒊𝒕, 𝒎𝒚 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚… pic.twitter.com/yYWxY07yGR — Jacob (@Jacobtheclipper) 2024年7月19日

韋德坦言，決定和詹姆斯聯手之後，如何放下球隊第一人的自尊是很艱難的調適過程。

「我花了很多時間來壓制自己的自尊心。當我知道我們有機會一起打球時，我選擇拋去那些自我。在成長過程中我一直都不是明星球員，只是慢慢從中蛻變。這是我的城市，我跟我的隊友將邁阿密變成一座籃球之城，所以要改變心態很艱難。但我已經嚐過奪冠滋味，我還想要更多，這是我在成為自由球員時所能做出的最好選擇。」

韋德說，「所以我樂意做出這些犧牲，為了和這項運動『GOAT』之一在我建立的城市一起打球。在那一刻我明白了，我不是像網球那樣單打獨鬥的運動員，不是小威廉絲，籃球是團隊運動，想要奪冠這就是最好的機會 」

熱火三巨頭合體第一年未能奪冠的結果，也讓韋德和詹姆斯能否融合的問題浮上檯面，包含球權分配、戰術主軸等。

韋德也指出，詹姆斯是很出色的球星，但需要以他為中心去運作，所以他必須抱持和詹姆斯同一步調，保持緊密的關係，即使兩邊團隊都可能不想要被置於對方底下，且會為此感到氣憤。

「我是能夠停下腳步去環顧四周作出決定、仔細審視一切的人，我是有能力去做出不同決定的人。這過程很困難，但我認為我是能扮演這個角色的不二人選。」韋德說。