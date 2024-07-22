NBA／放下熱火第一人自尊配合詹姆斯 韋德：我是有能力犧牲
當詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）決定籌組熱火三巨頭時，可說是為整個聯盟投下一枚震撼彈，儘管首年就遭遇失敗，但接下來三巨頭重新做了調整，終於完成了連霸大業，詹姆斯和韋德更被視為史上最佳雙人組的候選之一。
近日韋德作客同梯「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的節目時，談到了當初組團的決定有多困難，但他樂於犧牲自己，也渴望能夠多拿幾座總冠軍。
「那個決定真的很困難，儘管我表現出來好像很輕鬆自在。但在那時候，我認為我是最好的球員，但如果要拿到更多的冠軍，我知道光靠自己努力是無法完成。因為在我拿到第一冠時，我身邊有歐尼爾等；而三巨頭合體那時候我才28歲，隨著年齡增加身體老化，奪冠機會肯定只會更縮小，這也是生涯風險的控管，我不想留下只有一冠的遺憾。」
韋德坦言，決定和詹姆斯聯手之後，如何放下球隊第一人的自尊是很艱難的調適過程。
「我花了很多時間來壓制自己的自尊心。當我知道我們有機會一起打球時，我選擇拋去那些自我。在成長過程中我一直都不是明星球員，只是慢慢從中蛻變。這是我的城市，我跟我的隊友將邁阿密變成一座籃球之城，所以要改變心態很艱難。但我已經嚐過奪冠滋味，我還想要更多，這是我在成為自由球員時所能做出的最好選擇。」
韋德說，「所以我樂意做出這些犧牲，為了和這項運動『GOAT』之一在我建立的城市一起打球。在那一刻我明白了，我不是像網球那樣單打獨鬥的運動員，不是小威廉絲，籃球是團隊運動，想要奪冠這就是最好的機會 」
熱火三巨頭合體第一年未能奪冠的結果，也讓韋德和詹姆斯能否融合的問題浮上檯面，包含球權分配、戰術主軸等。
韋德也指出，詹姆斯是很出色的球星，但需要以他為中心去運作，所以他必須抱持和詹姆斯同一步調，保持緊密的關係，即使兩邊團隊都可能不想要被置於對方底下，且會為此感到氣憤。
「我是能夠停下腳步去環顧四周作出決定、仔細審視一切的人，我是有能力去做出不同決定的人。這過程很困難，但我認為我是能扮演這個角色的不二人選。」韋德說。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言