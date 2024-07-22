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NBA／傳奇名將之子上演大三元 勇闖冠軍賽決戰熱火

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

夏季聯賽進入最後尾聲階段，傳奇球星皮本（Scottie Pippen）的兒子小皮本（Scotty Pippen Jr.）今天繳出23分10籃板10助攻的大三元成績，幫助灰熊以99比98驚險擊退快艇，將與熱火在冠軍賽正面對決。

灰熊曾在2015年和2019年贏得夏季聯賽冠軍，如今小皮本將率隊挑戰。小皮本在夏季聯賽一共出賽7場，場均拿到19.7分7.3助攻4籃板3.1抄截，投籃命中率46.9%，三分命中率33.3%，在攻守兩端的表現可圈可點。

談到自己的大三元表現，小皮本表示：「我所能做的一切就是努力爭取勝利。爭搶籃板、助攻傳球、得分等，無論是什麼，只要能幫助球隊取得優勢，我就會去做。」

灰熊的冠軍賽對手熱火可說是狀態優異，他們參與了兩站夏季聯賽，除了首場以29分之差敗給勇士外，接下來豪取一波7連勝，包括今天以3分之差完成對勇士的復仇，強勢挺進冠軍戰。

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