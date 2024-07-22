NBA／獨行俠補強不停歇！傳有意舊將丁威迪等3人

獨行俠上季闖進總冠軍賽不敵塞爾蒂克後，休賽季積極補強，正式球員名單已達14人，有消息傳出，丁威迪（Spencer Dinwiddie）等3人是自由球員市場補強目標。

據資深記者史坦（Marc Stein）報導，獨行俠正慎重考慮球員名單最後1個位置，人選包含丁威迪、史密斯（Dennis Smith Jr）和霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）。

丁威迪2021-22賽季被交易到獨行俠，季後賽場均14.2分3.6助攻，三分命中率41.7%，是獨行俠當年能擊敗太陽，闖進西區冠軍賽的關鍵。不過獨行俠為了厄文（Kyrie Irving），去年2月將他送到籃網。

丁威迪今年2月又被籃網交易到暴龍，隨後與暴龍買斷合約，在湖人和獨行俠之間選擇前者，休賽季成為自由球員。上季總共出賽76場，平均10.5分4.7助攻，三分命中率33.7%。

史密斯2017年選秀大會第9順位被獨行俠選中，但獨行俠很快就決定以唐西奇（Luka Doncic）為核心建隊，把他交易到尼克，他的發展不順遂，之後陸續效力活塞、拓荒者、黃蜂和籃網。上季在籃網出賽56場，平均6.6分3.6助攻，三分命中率29.4%。

霍頓-塔克是一名強壯搖擺人，但球商和投籃能力受質疑，上季為爵士出戰51場，平均得到10.1分3.5助攻2.4籃板，三分命中率33%。