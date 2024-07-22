TPBL／攻城獅用籃球傳遞正能量 曾柏諭分享「浪子回頭」經歷

新竹御嵿攻城獅球團上周由隊長蕭順議帶領李啓瑋、李家瑞、曾柏喻前進法務部矯正署誠正中學進行「The Lion’s Share」公益活動，4位球星擔任一日籃球教練，「浪子回頭」代表的曾柏喻也分享自身經歷，鼓勵少年們找到人生志向、回歸正軌。

誠正中學位於新竹縣新豐鄉，成立於1999年7月1日，隸屬法務部矯正署。該校以收容一時迷途之司法少年，以提供少年獲得正規教育機會為主要目標。攻城獅球員們向誠正中學校內籃球隊成員們傳授豐富籃球知識，並透過團隊實戰交流切磋。

攻城獅球團首次踏入矯正學校進行公益活動，隊長蕭順議說：「這是一次非常特別的經驗，第一次要通過重重關卡才能抵達籃球場，很多同學都很有籃球天賦，今天我們在教學中特別強調團隊精神，希望能傳遞給少年們更多互助合作的觀念，這些觀念不僅適用於球場上，出社會後也非常受用。」

「小黑」曾柏喻活動過程中除了與同學們相互切磋外，也把握機會分享「浪子回頭」的人生經歷，曾柏喻說：「我也曾經在人生道路上迷失自我，我想鼓勵每一位司法少年們，在回歸正軌的過程中要保持堅定意志，要相信自己一定能找回人生志向！」

李啓瑋與李家瑞與少年們相處後，異口同聲表示，一起打籃球的過程中，看到少年們「親切、陽光、想學習」的一面，「雖然少年們過去曾經犯下一些錯誤，但他們沒有想像中的那麼壞，祝福他們之後回歸正常生活後能有更好的發展。」