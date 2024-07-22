奧運籃球／八村壘豪取29分無用！日本慘敗塞爾維亞結束熱身賽

巴黎奧運倒數4天，日本男籃迎來熱身賽最終戰，與MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞交手，八村壘（Rui Hachimura）全場砍進29分，仍以100：119輸球。

本場比賽節奏相當快，上半場打完日本只以52：59落後。不過下半場八村壘陷入犯規麻煩，塞爾維亞第三節打出32：18攻勢拉開差距，第四節穩紮穩打收下勝利。

約柯奇全場得到18分8籃板7助攻，彼特盧舍夫（Filip Petrusev）攻下17分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）有15分，米西奇（Vasilije Micic）拿到12分7助攻。

日本團隊三分球46投20中，八村壘飆進5顆三分球砍下29分，河村勇輝得到12分，渡邊雄太傷癒復出貢獻10分。

日本結束所有熱身賽，先前僅有在對韓國拿下勝利，另外逼平澳洲1場，戰績1勝1和3敗，特別是面對強權德國和塞爾維亞，一共輸了40分，顯現實力差距。這次巴黎奧運，日本與德國、法國和巴西同屬B組，首戰將在27日對決德國。