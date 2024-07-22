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奧運籃球／法國最後2.5秒慘遭澳洲逆轉 熱身賽苦吞4連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪(左)。 法新社
溫班亞瑪(左)。 法新社

巴黎奧運倒數4天，男籃熱身賽進入最後階段，奪牌熱門法國和澳洲今天正面對決，澳洲上演2.5秒逆轉秀，以83：82險勝。

比賽時間剩2.5秒時法國以82：81領先，澳洲新星吉迪（Josh Giddey）發底線球，傳給丹尼爾斯（Dyson Daniels）擺進2分，只留給法國1秒反攻。法國好不容易傳到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）手中，但時間倉促情況下投出麵包球，逆轉失敗。

吉迪全場16投7中，砍進20分8籃板6助攻，還有2抄截2阻攻，但發生7次失誤。「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）攻下24分，丹尼爾斯得到14分5助攻5抄截。

法國方面，溫班亞瑪全場15投7中，拿下17分12籃板8助攻，貝頓（Nicolas Batum）三分球5投4中，貢獻12分，戈貝爾（Rudy Gobert）有8分7籃板。

東道主法國被視為巴黎奧運奪牌熱門，但他們熱身賽贏2場後，輸給德國、塞爾維亞、加拿大和澳洲，苦吞4連敗。澳洲輸美國後，打敗塞爾維亞、波多黎各和法國。

法國男籃在東京奧運奪下銀牌，去年世界盃卻止步小組賽。這次他們與德國、日本和巴西同屬B組，澳洲則與加拿大、希臘和西班牙同屬A組。

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