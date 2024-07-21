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NBA／讚布朗尼心理素質 湖人發展聯盟主帥：他可以成為雙能衛

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗尼在夏季聯賽表現漸入佳境。 法新社
布朗尼在夏季聯賽表現漸入佳境。 法新社

湖人在今天夏季聯賽最終戰以26分之差痛宰公牛，結束拉斯維加斯的行程。這場比賽，首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）和布朗尼（Bronny James）都掛免戰牌未出賽。

總計在加州經典賽和拉斯維加斯夏季聯賽中，布朗尼出賽了6場，平均上場25.2分鐘，得到7分3.5籃板1.5助攻1抄截0.8阻攻，投籃命中率是32.7%，三分命中率是13%。在這6場比賽中，湖人吞下4敗。

儘管一開始的4場比賽三分球一共16投0中，飽受外界批評，但他在之後的表現漸入佳境，連續兩場得分雙位數，足見其成長。在今天休兵的情況下，甚至首節比賽中還有球迷高呼：「我們要布朗尼！」

新賽季依然以奪冠為目標的湖人，或許不會有太多空間給布朗尼，即便他是簽4年保障合約，意味著布朗尼可能更多時間是留在發展聯盟磨練。

對於布朗尼在夏季聯賽的表現，發展聯盟南灣湖人隊的總教練強森（Dane Johnson）表示：「他在過去兩場比賽中表現出色。我認為這將幫助他進入夏天，訓練一些不一樣的東西。他有自信，他知道自己能打出這樣的水準。」

強森更稱讚布朗尼的心理素質，在面臨媒體和大眾高度關注的同時，不會被外在因素影響。「他只是想打籃球，加入一支球隊，他是個好孩子。他不斷傾聽，努力學習。現階段他打法還是比較偏向得分後衛，但我認為他可以成長一個雙能衛。我認為他有潛力成為一名控球後衛。」

當然，除了在發展聯盟持續精進技術之外，史上首度父子同台並肩作戰的畫面肯定是今年紫金軍團的重頭戲，球迷們也是引頸期待見證歷史。

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