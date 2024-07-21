奧運籃球／質疑美國隊金牌連霸之路？安比德：詹姆斯已經老了

美國隊為了奧運金牌5連霸，特別打造史上首見的詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）三大巨頭合體的豪華陣容，搭配一群中生代和新生代天賦炸裂的球星，早早就被視為奪冠熱門。

不過對於美國隊的奧運展望和球員天賦，首次代表出賽的MVP中鋒安比德（Joel Embiid）卻認為詹姆斯、杜蘭特、柯瑞都已經年華不再，這是有差別的。

「你看看美國隊的天賦，但其他國家也是如此。美國隊這些天才巨星們，你要明白他們之中多數人都已經老了；現在的詹姆斯也不是幾年前的詹姆斯了，所以有很大的差別。」

安比德說道，「每個人都會告訴你，你也能看出來，像過去運動能力超猛、統治力強大的詹姆斯，和如今相比已經不同了。人們總會被帳面上的名字所騙，這些名字是在他們生涯過程中建立起來，現在他們變老了，已經不是過去的樣子。」

若以美國隊目前熱身賽所使用的先發來看，詹姆斯、柯瑞和哈勒戴（Jrue Holiday）都超過34歲，安比德自己也是30歲，若是杜蘭特傷癒回歸先發，平均年齡確實偏高；但替補方面，除了戴維斯（Anthony Davis）31歲和懷特（Derrick White）30歲，其餘都在25歲上下，正值年少輕狂。

這其中，詹姆斯和杜蘭特都已經第4次出征奧運，在所有參賽的球員中，稱得上是識途老馬。

儘管已經快40歲，詹姆斯的表現依舊活力滿滿。今天熱身賽對南蘇丹的苦戰中，詹姆斯14投10中一人獨拿25分7助攻6籃板，還外加一次逆轉戰局的制勝上籃，整個狀態完全不輸年輕人。