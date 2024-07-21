NBA／2021年新秀梯隊再添「兩億男」 騎士綁定探花莫布里

跟隨2021年同梯新秀巴恩斯（Scottie Barnes）、康寧漢（Cade Cunningham）、華格納（Franz Wagner）的腳步，當年探花郎莫布里（Evan Mobley）也確定和騎士達成5年2.24億美元（約73.5億台幣）頂級合約的續約協議，反映出他在克里夫蘭的實質地位。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）接續補充莫布里的薪資細節，首年起薪為3866萬美元，之後為4175萬美元、4485萬美元、4794萬美元，最後一季將達到5203萬美元。

知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也進一步透露，莫布里是簽下指定新秀續約條款，基本價碼為5年2.24億美元，倘若在新賽季可以入選年度陣容、或是年度MVP、年度最佳防守球員，最高金額可以達到2.69億美元（約88.2億台幣）。

當年新秀第一隊成員中僅剩火箭的格林(中)還沒簽下頂級合約。

莫布里上季出賽50場，場均得到15.7分9.4籃板3.2助攻1.4阻攻，投籃命中率達57.9％，三分球也有37.3%的水準；進入季後賽，莫布里則是打了12場，平均獲得16分9.3籃板2.3助攻2.2阻攻。

23歲的莫布里已經成為聯盟最出色的年輕長人之一，在他效力騎士期間，已經累積至少300次阻攻和150次抄截，僅有戴維斯（Anthony Davis）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和戈貝爾（Rudy Gobert）能達成。

在季後賽除了幫助球隊闖進第二輪，他還是隊史第一位連兩場送出至少5次阻攻的球員，7場比賽送出21次阻攻，也是隊史紀錄。在面對後來奪冠的綠衫軍系列賽中，莫布里成為詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）之後首位能以超過60%命中率取得場均至少20分的騎士球員。

騎士在今年休賽季找來了新主帥亞特金森（Kenny Atkinson），更以3年1.503億美元的合約順利續留米契爾（Donovan Mitchell）。

亞特金森提到將會開發莫布里更多的進攻威脅性，「我認為我們可以把球更多交到他手上，這會有多種方式。」