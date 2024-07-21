奧運籃球／遭南蘇丹嚴厲考驗！詹皇稱不是壞事 柯爾攬責：我的問題

建國僅13年就取得奧運男籃參賽資格的南蘇丹，在外界一片不看好的情況下，面對巨星雲集的美國隊上演近乎爆冷的戲碼，差點就扳倒對手，最後美國隊才靠著39歲老漢詹姆斯（LeBron James）的致命上籃，勉強逆轉取勝。

值得一提的是，賽前有賭盤開出美國隊要讓對手42分之多。而經此一戰，南蘇丹可說是贏得世人尊敬，更突顯美國隊金牌連霸之旅所可能面臨的問題與難度。

「他們比我們目前遇到的對手速度都更快，這讓我們不容易掌控住球權，給了他們太多外線出手的機會。如果一支球隊能在面對我們投進14記三分球，那說明他們有贏得比賽的機會。」美國男籃主帥柯爾（Steve Kerr）說道。

LEBRON JAMES WINS IT FOR #USABMNT ‼️ pic.twitter.com/IHdQBZVB87 — NBA (@NBA) 2024年7月20日

南蘇丹陣中僅有幾位球員具備NBA資歷，卻十分短暫，不少球員都在中國大陸CBA打球，甚至連還在效力太陽的小寶兒（Bol Bol）都宣佈退出奧運，星度和美國隊球星相比猶如雲泥。

但包括投進關鍵三分球的索爾（JT Thor）、拿下大三元的前公牛後衛瓊斯（Carlik Jones）、命中6記外線的沙約克（Marial Shayok）、前湖人球員加伯利耶（Wenyen Gabriel）等，都帶給美國防線不小壓力。

美國隊的投籃命中率不僅低於南蘇丹，全隊三分球28投7中也是相當慘澹，在罰球取得絕對優勢下，還是讓對手打出凌厲攻勢，一再落入被動狀態

「我沒有很好地讓我們球隊準備好這場比賽。」柯爾賽後主動攬責，「我認為球隊沒有足夠了解對方的能力，這就是我的責任。」

瞄準金牌5連霸的美國隊，從熱身賽開始就感受到世界籃球彼此差距的迅速縮小，面對加拿大和澳洲都陷入苦戰，如今更差點輸給南蘇丹。

不過身經百戰的詹姆斯仍舊抱持樂觀態度，「這種比賽總比場場狂勝要來得好，至少我們經歷過考驗。」