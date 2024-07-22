奧運籃球／美國男籃熱身險翻船 詹姆斯關鍵上籃力克南蘇丹

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

世界排名第33的南蘇丹隊今天在倫敦舉行的奧運籃球熱身賽中，差點擊敗由NBA巨星組成的美國隊，詹姆斯最後的關鍵上籃讓南蘇丹最終是以100比101飲恨。

綜合法新社與路透社報導，已經39歲的NBA得分王詹姆斯（LeBron James）拿下全場最高的25分，其中包括在比賽結束還剩8秒時的突破上籃，這決定性的一球讓美國隊免吃敗仗。

這場比賽上半場結束時，南蘇丹在一波8比0的得分攻勢後以58比44領先，如果最終詹姆斯沒有挺身而出拯救全隊，這將會是國際籃球史上最大的震撼之一。

美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「結果對我們來說很好，只是去感受，感受在巴黎的感覺。」

柯爾也說：「我沒有做好為球隊備戰的工作。我們並沒有特別注意他們的能力，這是我的責任。」

詹姆斯拿下美國隊最高的25分和7次助攻，並有6個籃板，他在洛杉磯湖人隊的隊友戴維斯（Anthony Davis）得到15分和11個籃板；費城76人隊的恩比德（Joel Embiid）投6中5得到14分，另外有7個籃板。

南蘇丹由沙約克（Marial Shayok）與瓊斯（Carlik Jones）挑起大局，沙約克曾在2019-20賽季代表費城76人隊出戰4場比賽，他今天拿下全隊最高的24分。

瓊斯在2021-22和2022-23賽季為達拉斯獨行俠隊、丹佛金塊隊和芝加哥公牛隊打了12場比賽，他在這場比賽中得到15分、11籃板、11助攻和2次抄截。

美國隊方面，愛德華茲（Anthony Edwards）和柯瑞（Stephen Curry）分別得到11分和10分，前者投11中4，後者投10中3。

美國隊將在22日於倫敦迎戰德國隊，這是巴黎奧運前的最後一場熱身賽，奧運小組賽28日於法國里爾（Lille）開打，先是對上塞爾維亞，31日再戰南蘇丹。

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