NBA／不再是球隊第一射手！希爾德興奮能和柯瑞組「新浪花」

勇士雖然在今年休賽季拆夥「浪花兄弟」，但隨即補進了近幾年外線火力最猛烈的希爾德（Buddy Hield），有望完全補上湯普森（Klay Thompson）的三分砲空缺。對於即將和史上最強射手柯瑞（Stephen Curry）搭檔，希爾德表示柯瑞一直都是他效仿的對象，希望可以多看多學習。

「這應該是我這輩子第一次不是球隊最好的射手，我很興奮可以跟他一起打球」希爾德說，「我一直都在看柯瑞的比賽，一直都在向他學習，學習他的跑位，看他如何準備比賽。」

根據統計，自2017年以來，柯瑞累積投進2154記三分球，領先所有球員；至於希爾德則是命中1924顆三分球，名列其後。

「柯瑞一直是我所效仿的對象，我就像海綿一樣，一直都在觀察和學習。我已經準備好要觀摩他的投籃機巧和他如何備戰比賽的模式，對我來說，今年將會是非常有趣的一個賽季。」