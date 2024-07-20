NBA／感嘆受傷阻礙成就累積 韋德：以為有機會挑戰喬丹地位

75大球星韋德（Dwyane Wade）在2006年以不可思議的表現率領熱火勇奪總冠軍，並以場均34.7分7.8籃板3.8助攻的強勢數據榮獲FMVP，年僅24歲就達到許多球星終其一生都難以企及的高度，讓他成為2003年黃金梯隊的真正領頭羊。

如此年少得志的成就，讓韋德當時可說是睥睨一切。近日他在參加同梯「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的節目時，感嘆自己當時以為可以登上籃球場的最高頂峰，甚至是追逐「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的史上第一人寶座；然而這一切的雄心壯志都被後來的傷勢所摧毀。

「我不是史上最偉大的得分手，但我做了很多不同的事情，扮演各種角色，展現球技的多面向。我學會如何在這些事情上表現出色，沒人能夠真正阻止我。」

韋德說道，「在我受傷之前，那種感覺就像是，『MJ，我要來追趕你了。』那就是我當時的心態。我以為我能追逐喬丹，以為我能成為史上最佳。因為我很早就找到了答案，在我生涯第2年我就知道了。」

不過在奪冠之後，韋德接下來兩個賽季都遭遇肩傷和膝傷影響，一共缺席62場之多，導致熱火連季後賽都打不進，直到2008年北京奧運，韋德才找回飛天遁地的殺神風範，之後更在2009年以場均30.2分勇奪得分王。

另一衝擊韋德生涯地位的莫過於詹姆斯帶著天賦來組團，從正面看待，三巨頭的合體減輕了韋德的負擔，讓他多拿了兩座總冠軍；但隨之而來的，為了進一步融合團隊，他將比賽主導權逐漸轉移到詹姆斯（LeBron James）身上，從此再也回不去年度前兩隊的陣容和各種個人榮譽頭銜。