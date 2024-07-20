奧運籃球／亞歷山大力壓溫班亞瑪 加拿大送法國熱身賽3連敗

「加拿大一哥」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天對法國隊的熱身賽中獨拿23分5籃板5助攻2抄截，表現壓過天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的10分7籃板4助攻，帶領球隊以85比73力壓東道主。

集結諸多NBA球員的加拿大，前一場熱身賽先盛後衰敗給美國隊，此戰面對強敵則是扳回面子。巴瑞特（RJ Barrett）貢獻21分4籃板3助攻，歐林尼克（Kelly Olynyk）7投6中獲得14分，奈哈德（Andrew Nembhard）10分5助攻。穆雷（Jamal Murray）此戰並未上陣。

Shai Gilgeous-Alexander and RJ Barrett had it going to lead @CanBball to the win over France!



SGA: 23 PTS | 5 REB | 5 AST

RJ: 21 PTS | 4 REB pic.twitter.com/sEEqp8Yrvq — NBA (@NBA) 2024年7月19日

加拿大在去年世界盃的季軍戰擊敗美國隊，今年是他們自2000年雪梨奧運之後時隔24年重返奧運戰場，全隊渴望能有更上層樓的表現。加拿大在1936年柏林奧運曾贏過銀牌；但籃球進入現代化的過程中，最高僅在1976和1984獲得第4名。

「我們肯定會比去年夏天更好，我們能感覺這一點。我們很期待接下來的表現。」亞歷山大說。加拿大在今年奧運分在死亡之組的A組，對手包括希臘、西班牙和澳洲，稍微不慎甚至連8強都可能落馬。

法國近期熱身賽連續敗給塞爾維亞、德國和加拿大，狀態顯然還沒調整好。在今天比賽中，團隊發生多達20次失誤，讓對手藉此拿下25分。

戈貝爾（Rudy Gobert）拿到12分6籃板，亞布塞萊（Guerschon Yabusele，西甲）獲得全隊最高19分。