聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運籃球／亞歷山大力壓溫班亞瑪 加拿大送法國熱身賽3連敗
「加拿大一哥」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天對法國隊的熱身賽中獨拿23分5籃板5助攻2抄截，表現壓過天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的10分7籃板4助攻，帶領球隊以85比73力壓東道主。
集結諸多NBA球員的加拿大，前一場熱身賽先盛後衰敗給美國隊，此戰面對強敵則是扳回面子。巴瑞特（RJ Barrett）貢獻21分4籃板3助攻，歐林尼克（Kelly Olynyk）7投6中獲得14分，奈哈德（Andrew Nembhard）10分5助攻。穆雷（Jamal Murray）此戰並未上陣。
加拿大在去年世界盃的季軍戰擊敗美國隊，今年是他們自2000年雪梨奧運之後時隔24年重返奧運戰場，全隊渴望能有更上層樓的表現。加拿大在1936年柏林奧運曾贏過銀牌；但籃球進入現代化的過程中，最高僅在1976和1984獲得第4名。
「我們肯定會比去年夏天更好，我們能感覺這一點。我們很期待接下來的表現。」亞歷山大說。加拿大在今年奧運分在死亡之組的A組，對手包括希臘、西班牙和澳洲，稍微不慎甚至連8強都可能落馬。
法國近期熱身賽連續敗給塞爾維亞、德國和加拿大，狀態顯然還沒調整好。在今天比賽中，團隊發生多達20次失誤，讓對手藉此拿下25分。
戈貝爾（Rudy Gobert）拿到12分6籃板，亞布塞萊（Guerschon Yabusele，西甲）獲得全隊最高19分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言