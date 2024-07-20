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奧運籃球／華格納領軍熱身賽大勝21分 日本再戰德國仍一籌莫展

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德國22歲戰將華格納(中)撕裂日本防線。 美聯社
德國22歲戰將華格納(中)撕裂日本防線。 美聯社

去年世界盃小組賽，日本男籃和後來奪冠的德國隊交手輸了18分，如今雖然多了八村壘助陣，雙方戰力的差距依然明顯。

日本在今天熱身賽最終戰與德國進行對決，渡邊雄太因傷勢問題未上陣，日本排出八村壘、河村勇輝富永啓生、霍金森（Josh Hawkinson）、吉井裕鷹擔任先發。八村壘雖然拿下19分，但仍不足以撼動德國大軍，光是在上半場就落後多達25分，最終以83比104落敗。

才剛簽下頂級合約的魔術22歲戰將華格納（Franz Wagner），上場20分鐘16投11中，攻下27分8籃板，主控施羅德（Dennis Schroder）進帳12分4助攻，歐布斯特（Andreas Obst）同樣拿12分。

和NBA球隊簽下Exhibit 10合約的河村勇輝、富永啓生，面對德國仍是打得十分掙扎，前者僅得7分出現4次失誤，富永啓生手感不佳，全場10投1中、三分球7投盡墨，僅拿到2分。三分外線是日本男籃主要進攻武器，但此戰命中率只有30%，反觀德國高達46%。

富樫勇樹替補挹注13分5助攻，投進3顆三分球，比江島慎從板凳出發貢獻11分，霍金森（Josh Hawkinson）10分8籃板3抄截。

日本先前4場熱身賽分別敗給澳洲與韓國，第3場與澳洲打成平手，第4戰則是戰勝韓國，整體表現要在奧運拿到一勝確實是很嚴酷的考驗。

奧運男籃小組賽分組如下：

A組：澳洲、加拿大、希臘、西班牙

B組：法國、德國、日本、巴西

C組：美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各

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