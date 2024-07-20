NBA／米道頓動雙腳踝手術盼健康出賽 公鹿關鍵引援強化陣容

密爾瓦基公鹿球星米道頓（Khris Middleton）在休賽季接受了雙腳踝的關節鏡手術，主要目的是為了針對他在賽季中所遭受的傷勢進行後續清理工作。據消息指出，米道頓預計能夠在2024-25年賽季開始之前完全康復。

米道頓是在今年2月面對太陽的比賽中不慎踩到杜蘭特（Kevin Durant）的腳導致左腳踝扭傷，隨後缺席了16場比賽。米道頓也透露這是他職業生涯中最嚴重的一次腳踝扭傷，甚至也影響了他整個賽季的表現。

球季尾聲復出的他，在季後賽首輪對陣溜馬的第2場比賽中，又不幸傷到右腳踝，但米道頓仍然堅持帶傷上陣，場均貢獻24.7分9.2籃板4.7助攻，但由於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的缺陣，最終仍是不敵溜馬，以東區第3種子身分首輪慘遭淘汰。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在接受採訪時表示，米道頓在整個季後賽期間都在與傷病搏鬥，但仍然繳出優異表現。他強調米道頓應該可以在新賽季訓練營開始時就康復，並準備好迎戰新賽季。

近兩個賽季，由於持續的傷病問題，米道頓僅出戰了88場比賽。他在2022年的季後賽中膝蓋扭傷，隨後在2022年休賽季接受了手腕手術，2023年休賽季則進行了右膝手術。儘管如此，本季米道頓在55場比賽中仍可以貢獻場均15.1分、5.3助攻和4.7籃板的成績。

歷經失敗的一個賽季，公鹿仍試著在薪資空間受限下於自由市場進行了一些重要的補強。他們只用底薪就引進了萊特（Delon Wright）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）兩位球員，為球隊提供了更深厚的陣容深度。

此外，公鹿也簽下先前效力湖人的3D型球員普林斯（Taurean Prince），這3人無論是在外線投射還是防守端，將有助於提升球隊整體實力。

為了平衡主力年齡偏高的問題，公鹿還在今年的選秀會上用首輪第23順位選了體能勁爆的後衛強森（AJ Johnson），並以第二輪33順位挑了具備外線投射能力的6呎11吋長人史密斯（Tyler Smith）。兩人在短期內或許還無法立即做出貢獻，但其潛力將對球隊的未來發展起到重要作用。

上季陣容面臨巨大變動的公鹿儘管有著年齡和傷病的嚴酷挑戰，但透過一系列的操作，仍進一步提升了陣容的深度和整體戰力。面對衛冕軍塞爾蒂克的統治力，以及尼克、76人的強勢升級，公鹿仍希望在安戴托昆波和里拉德（Damian Lillard）的帶領之下呈現更好的競爭力。