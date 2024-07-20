快訊

蘋果法說會即將登場 外界最關注iPhone 16兩大難題

郭品超「靈肉分離論」爆爭議後 曬重機奔馳片「阿皓在台灣」

美國股債房金將受衝擊 預見下一輪川普效應

奧運籃球／美國隊得分王KD參與訓練 評估熱身賽復出可能性

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
先前右小腿受傷的杜蘭特已經參與了球隊內部訓練，可能在熱身賽復出。 美聯社
先前右小腿受傷的杜蘭特已經參與了球隊內部訓練，可能在熱身賽復出。 美聯社

尋求奧運金牌5連霸的美國男籃，在歷經加拿大、澳洲、塞爾維亞3場熱身賽後，如今已經開拔到倫敦，準備與南蘇丹、德國進行最後兩場熱身賽。對美國隊的好消息是，先前右小腿受傷的杜蘭特（Kevin Durant）已經參與了球隊內部訓練，有望在熱身賽復出。

「我們希望他可以參加比賽，但我們仍須每日持續觀察他的狀況。」美國男籃主帥柯爾（Steve Kerr）說。杜蘭特自從在拉斯維加斯高掛免戰牌以來，缺席了過去兩周所有比賽和訓練。

在NBA賽場得分如入無人之境的杜蘭特，在國際賽依然是無解的終極「死神」，自2012年隨美國隊奪金以來，他更在2016年里約奧運和2021年東京奧運幾乎隻手扛著美國隊一路艱困過關，完成4連霸大業。

杜蘭特參與的3屆奧運都是球隊得分王，在奧運會累積拿到435分，高居美國隊所有球員之冠，場均19.8分亦是史上第一。杜蘭特更是世界男籃史上少數能夠囊括奧運金牌、世界盃冠軍、NBA總冠軍、年度MVP、FMVP、例行賽得分王的球員。

雖然先前傳出杜蘭特最糟糕情況可能得退出國家隊，改由布朗（Jaylen Brown）頂替，不過柯爾仍表達對於他回歸的樂觀態度；此外，杜蘭特也透露自己每一天都會持續評估狀態，看看訓練後的感覺，努力去進行調整。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 Anthony Edwards Jaylen Brown Kevin Durant Steve Kerr 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／美國隊得分王KD參與訓練 評估熱身賽復出可能性

尋求奧運金牌5連霸的美國男籃，在歷經加拿大、澳洲、塞爾維亞3場熱身賽後，如今已經開拔到倫敦，準備與南蘇丹、德國進行最後兩場熱身賽。對美國隊的好消息是，先前右小腿受傷的杜蘭特（Kevin Durant）

NBA／1賠250！布朗尼話題滿滿 成年度最佳新秀熱門投注選擇

儘管自身實力能否站穩NBA還是一個疑問，但不可否認的是，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）早已是本季最受矚目的「熱門新秀」，話題度滿滿。甚至在多家運彩投注上，看

NBA／傳奇巨星姓名加持！快艇2年級生瞄準夏聯得分王

2023年以第二輪48順位和快艇簽下2年雙向合約的前鋒米勒（Jordan Miller），結合兩大傳奇巨星的姓名，讓人印象深刻。上季米勒僅有8場出賽記錄，不過他在今年夏季聯賽有突破性的發揮，試圖發揮自

NBA／捨中鋒迎向瘋狂小球 鵜鶘副總裁：對快狠準風格感到興奮

鵜鶘在今年休賽季捨棄了續約先發中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），且送走南斯（Larry Nance Jr.）從老鷹引進了球風全面的高大後場墨瑞（Dejounte Murray），這

NBA／米道頓動雙腳踝手術盼健康出賽 公鹿關鍵引援強化陣容

密爾瓦基公鹿球星米道頓（Khris Middleton）在休賽季接受了雙腳踝的關節鏡手術，主要目的是為了針對他在賽季中所遭受的傷勢進行後續清理工作。據消息指出，米道頓預計能夠在2024-25年賽季開始

NBA／灰熊送走2021年樂透新秀 增添簽回肯納德空間

灰熊今天和籃網達成一筆交易協議，送走2021年的樂透新秀威廉斯（Ziaire Williams）聯同手上來自達拉斯的2030年二輪選秀權，換來迪亞基特（Mamadi Diakite）和塞爾維亞球員丹古

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。