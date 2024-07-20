奧運籃球／美國隊得分王KD參與訓練 評估熱身賽復出可能性

尋求奧運金牌5連霸的美國男籃，在歷經加拿大、澳洲、塞爾維亞3場熱身賽後，如今已經開拔到倫敦，準備與南蘇丹、德國進行最後兩場熱身賽。對美國隊的好消息是，先前右小腿受傷的杜蘭特（Kevin Durant）已經參與了球隊內部訓練，有望在熱身賽復出。

「我們希望他可以參加比賽，但我們仍須每日持續觀察他的狀況。」美國男籃主帥柯爾（Steve Kerr）說。杜蘭特自從在拉斯維加斯高掛免戰牌以來，缺席了過去兩周所有比賽和訓練。

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在NBA賽場得分如入無人之境的杜蘭特，在國際賽依然是無解的終極「死神」，自2012年隨美國隊奪金以來，他更在2016年里約奧運和2021年東京奧運幾乎隻手扛著美國隊一路艱困過關，完成4連霸大業。

杜蘭特參與的3屆奧運都是球隊得分王，在奧運會累積拿到435分，高居美國隊所有球員之冠，場均19.8分亦是史上第一。杜蘭特更是世界男籃史上少數能夠囊括奧運金牌、世界盃冠軍、NBA總冠軍、年度MVP、FMVP、例行賽得分王的球員。

Kevin Durant x Anthony Edwards getting up shots after today’s Team USA practice



(via @NBA)pic.twitter.com/QiqTrRIh4z — Burn City Suns Talk 🎙️ (@BurnCitySuns) 2024年7月19日

雖然先前傳出杜蘭特最糟糕情況可能得退出國家隊，改由布朗（Jaylen Brown）頂替，不過柯爾仍表達對於他回歸的樂觀態度；此外，杜蘭特也透露自己每一天都會持續評估狀態，看看訓練後的感覺，努力去進行調整。