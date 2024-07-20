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NBA／灰熊送走2021年樂透新秀 增添簽回肯納德空間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉斯有望在重建的籃網獲得更多表現空間。 路透社
威廉斯有望在重建的籃網獲得更多表現空間。 路透社

灰熊今天和籃網達成一筆交易協議，送走2021年的樂透新秀威廉斯（Ziaire Williams）聯同手上來自達拉斯的2030年二輪選秀權，換來迪亞基特（Mamadi Diakite）和塞爾維亞球員丹古比奇（Nemanja Dangubic）的簽約權。

透過這筆交易，灰熊省去了威廉斯下個賽季約610萬美元的保障合約金額，讓團隊薪資更加靈活，增加重新簽回肯納德（Luke Kennard）的空間。

6呎9吋高的威廉斯來自史丹佛大學，他是在2021年以第10順位被鵜鶘選走，隨後透過三方交易加入灰熊，3年下來一共出賽150場，其中50場擔任先發，場均得到7.5分2.6籃板1.2助攻。

27歲的迪亞基特4年生涯陸續待過公鹿、雷霆、騎士、馬刺和尼克等隊，他的合約還有139萬美元的保障金額。

灰熊在今年自由市場沒有太多動作，最重要的補強莫過於利用首輪第9順位挑進了來自加拿大的華裔中鋒周志豪（Zach Edey），如今則是盡全力簽回肯納德。對原本人手就十分充足的灰熊來說，新賽季最重要的關鍵還是健康問題。

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