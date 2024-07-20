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NBA／1賠250！布朗尼話題滿滿 成年度最佳新秀熱門投注選擇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
頂著老爸的光環，布朗尼持續掠奪所有媒體焦點。 法新社
頂著老爸的光環，布朗尼持續掠奪所有媒體焦點。 法新社

儘管自身實力能否站穩NBA還是一個疑問，但不可否認的是，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）早已是本季最受矚目的「熱門新秀」，話題度滿滿。甚至在多家運彩投注上，看好他贏得年度最佳新秀的賭注竟比其他球員要來得多，好比在「ESPN BET」網站上，布朗尼就吸引了將近4分之1的投注金額，達到23.1%。

根據《ESPN》報導，自夏季聯賽開打以來，年度最佳新秀的賠率一直在變化之中，效力灰熊的華裔中鋒周志豪（Zach Edey）目前成了熱門人選。但僅是第二輪55順位出身的布朗尼依然是所有目光焦點。

「BetMGM」網站指出，安大略省有一位投注者以1賠250 的賠率花了1000美元買了布朗尼能夠獲得年度最佳新秀；倘若他真的爆冷獲選，該投注者將可以獲得25萬美元的報酬，將近820萬台幣。

一般來說，很少有人會在7月就針對年度最佳新秀進行這種達千元等級的投注，通常在任何年度獎項得獎公佈的前10個月，投注金額都不會太大。然而在媒體的推波助瀾之下，布朗尼在夏季聯賽的話題不斷升溫，「BetMGM」網站即顯示，僅僅是現在，今年年度最佳新秀的投注金額已經是去年同期的兩倍。

有趣的是，在今年選秀會開始之前，美國運彩公司「FanDuel」上面有超過30%的金額壓寶布朗尼會成為選秀狀元，而在「BetMGM」網站中，布朗尼當選狀元也獲得36.8%的投注，當然其中大部分都屬於小額投注，畢竟當時在大部分網站基本都認為布朗尼大概就是落在第二輪中後段。

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