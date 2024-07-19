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武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

NBA／傳奇巨星姓名加持！快艇2年級生瞄準夏聯得分王

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米勒在夏季聯賽力爭上游。 路透社
米勒在夏季聯賽力爭上游。 路透社

2023年以第二輪48順位和快艇簽下2年雙向合約的前鋒米勒（Jordan Miller），結合兩大傳奇巨星的姓名，讓人印象深刻。上季米勒僅有8場出賽記錄，不過他在今年夏季聯賽有突破性的發揮，試圖發揮自己的價值，期盼能夠得到球團的關愛眼神。

在今天夏季聯賽快艇大勝爵士的過程中，米勒13投7中攻下19分5籃板4助攻，在至少出賽3場比賽的情況下，米勒場均拿到24.8分，高居所有球員第一，且投籃命中率和三分命中率皆超過5成。

談到自己的表現，米勒表示這都是努力的結果。「這是因為我在夏天所投入努力訓練的結果。你可以去問任何人，我能夠很自信地說，我的投籃次數是最多的。我很高興我的努力可以收到回報，但我只想在這基礎上再接再厲，我不會因此感到滿足。」

儘管在夏季聯賽大殺四方，不過在後衛雲集的快艇陣中，米勒能否掙得一席之地，除了自助外也要天助才行，即便喬治（Paul George）的離去讓球隊多出了表現空間。

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