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NBA／捨中鋒迎向瘋狂小球 鵜鶘副總裁：對快狠準風格感到興奮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
鵜鶘決定交易引進墨瑞，新賽季將走向更快速靈活的小球風格。 美聯社
鵜鶘決定交易引進墨瑞，新賽季將走向更快速靈活的小球風格。 美聯社

鵜鶘在今年休賽季捨棄了續約先發中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），且送走南斯（Larry Nance Jr.）從老鷹引進了球風全面的高大後場墨瑞（Dejounte Murray），這些補強策略似乎也預告了球隊在新賽季的風格轉換。

「我知道每個人都認為我們必須補強中鋒位置，」鵜鶘籃球運營副總裁葛里芬（David Griffin）接受採訪時表示，「但實際上，我們對於現在所有擁有的陣容感到興奮。我們很期待能夠展現更快速的小球旋風。」

鵜鶘在瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）離開後只補進了32歲的老將泰斯（Daniel Theis），且在今年選秀會用首輪第21順位選進天賦出眾的6呎11吋長人米西（Yves Missi），加上來自克羅埃西亞、6呎10吋的馬特科維奇（Karlo Matkovic），可用之兵仍有限，對照西南組其他對手幾乎都具備強大的禁區悍將，鵜鶘顯然是決定走自己的路。即便如此，葛里芬仍對如此全新的球風塑造深具信心。

威廉森（Zion Williamson）在新賽季可能會更多時間被安排在5號位，他在上個賽季有14%時間是扛中鋒，但成效不算突出，加上其受傷風險。不過在5小陣容之下，快速攻守轉換和大量外線火網，鵜鶘或許在進攻端將呈現更好的靈活性和多元化威脅，當然籃板的保護就成了重點課題。

沒有高大中鋒掩護，鵜鶘的鋒線戰力更顯重要，但眼前英格倫（Brandon Ingram）的未來合約充滿不確定性，交易與否成了一大難題；另外，看起來比英格倫更適合搭配威廉森的墨菲（Trey Murphy III），也將面臨合約問題。

始終在西區戰場難以有效突破的鵜鶘，選擇了一條有別於以往不同的道路，希望透過快速靈活的小球戰術來提升整體競爭力。威廉森的續航力和表現、墨瑞的融入和發揮狀態、英格倫的去留問題，都持續考驗的著球隊，能否打出一番新氣象，仍需拭目以待。

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