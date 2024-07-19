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NBA／盛讚波傑姆斯基無所不能 勇士老闆：未來明星潛力股

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波傑姆斯基進入第2個賽季將會有更多發揮空間。 美聯社
波傑姆斯基進入第2個賽季將會有更多發揮空間。 美聯社

在馬卡南（Lauri Markkanen）交易流言的發散過程中，勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成了一個備受外界關注的名字；不過挾著新秀賽季的優異表現，波傑姆斯基可說是贏得老闆拉卡柏（Joe Lacob）的肯定，將其視為未來的明星戰將。

「他在場上能把很多事情做得很好，他非常自信。他擁有很棒的NBA身體素質，可以投籃，可以突破也能傳球，他有什麼做不到的呢？我認為我們擁有一位未來的全明星。」拉卡柏說。

波傑姆斯基新秀賽季打了74場，其中28場擔任先發，場均貢獻9.2分5.8籃板3.7助攻，不入選年度新秀第一隊，其拚勁與態度也讓球迷眼睛為之一亮。

固然湯普森（Klay Thompson）的離去讓灣區球迷不免感到遺憾，但換個角度來說，這也是給了波傑姆斯基乃至於庫明加（Jonathan Kuminga）更大的發揮空間，有助於釋放他們的巨大潛力

「我們真的認為他有機會成為全明星，我們為此感到興奮。他第一年就先發了很多場比賽，就連柯爾（Steve Kerr）都難以把他換下場，教練必須把他留在場上，因為他表現得太出色了，他能做好很多事情。」拉卡柏說。

波傑姆斯基先前接受採訪時坦言，希望可以在新賽季爭取年度最佳進步球員，並且在勇士輪替陣容中產生更巨大的作用。

「隨著陣中一些人的離開，大家的角色與任務都會有所增加。第一年我進入了最佳新秀陣容，第二年我希望能不辜負大家對我的期待。」波傑姆斯基說。

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