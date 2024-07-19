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NBA／布朗尼連兩戰得分上雙 雷霆長人讚：看起來像職業球員

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗尼創下夏季聯賽個人得分新高。 法新社
布朗尼創下夏季聯賽個人得分新高。 法新社

繼前一場得分兩位數，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）似乎已經適應NBA等級的比賽強度。今天面對騎士，布朗尼上場25分鐘，10投5中攻下13分5籃板3助攻2阻攻，還在第四節命中一記重要三分球，幫助湖人以93比89逆轉拿下2連勝。

布朗尼不僅是連兩場得分雙位數，且創下夏季聯賽以來個人得分新高，同時他單場命中5球也是追平最佳表現。先前4場比賽三分球15投0中的他，近兩戰8投3中，更出現在關鍵時刻，足見他的成長。

布朗尼漸入佳境的表現，讓望子成龍的老爸詹姆斯也忍不住在IG限動上轉發兒子的精彩表現影片；除了布朗尼外，湖人首輪第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）此戰16投7中也有20分進帳，外加7個籃板。

有趣的是，新任FMVP布朗（Jaylen Brown）日前才在場邊被鏡頭捕捉上似乎在批評布朗尼「不像個職業球員」，結果接下來兩場比賽布朗就繳出令人讚賞的表現。雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）也跟上時事，在社群上勉勵布朗尼：「看起來就像是職業球員。」

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