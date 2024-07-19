NBA／第二度被LA交易到爵士！衛少買斷合約加盟金塊

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易到爵士，衛少預計買斷合約後加盟金塊。

爵士透過先簽後換方式將鄧恩（Kris Dunn）送去快艇，得到衛少、二輪選秀籤互換權和現金，鄧恩新合約為3年1700萬美元。

這是衛少生涯第2度被交易至爵士，去年2月湖人、灰狼與爵士達成三方交易，衛少交易後與爵士達成買斷協議，隨後加盟快艇，並獲得重用。不過快艇交易來哈登（James Harden）後，衛少降至替補且上場時間降低，只留下場均11.1分5.0籃板4.5助攻的數據。

衛少上個月執行400萬美元球員選項，不過隨著喬治（Paul George）轉戰76人，快艇也進行陣容重組。快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）強調，快艇對衛少有極高的尊敬，他是一名「了不起的名人堂等級球員」。