快訊

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

「臥虎藏龍」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／第二度被LA交易到爵士！衛少買斷合約加盟金塊

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 美聯社
衛斯特布魯克。 美聯社

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易到爵士，衛少預計買斷合約後加盟金塊

爵士透過先簽後換方式將鄧恩（Kris Dunn）送去快艇，得到衛少、二輪選秀籤互換權和現金，鄧恩新合約為3年1700萬美元。

這是衛少生涯第2度被交易至爵士，去年2月湖人、灰狼與爵士達成三方交易，衛少交易後與爵士達成買斷協議，隨後加盟快艇，並獲得重用。不過快艇交易來哈登（James Harden）後，衛少降至替補且上場時間降低，只留下場均11.1分5.0籃板4.5助攻的數據。

衛少上個月執行400萬美元球員選項，不過隨著喬治（Paul George）轉戰76人，快艇也進行陣容重組。快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）強調，快艇對衛少有極高的尊敬，他是一名「了不起的名人堂等級球員」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

Russell Westbrook 快艇 爵士 金塊

相關新聞

NBA／第二度被LA交易到爵士！衛少買斷合約加盟金塊

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易到爵士，衛少預計買斷合約後加盟金塊。 爵士透過先簽後換方

奧運籃球／柯瑞神射輕取塞爾維亞 詹姆斯：感覺今晚漸入佳境

巴黎奧運尋求男籃五連霸的美國隊，熱身賽第二戰只以六分險勝澳洲隊，不過昨天面對ＮＢＡ今年年度ＭＶＰ約柯奇坐鎮的塞爾維亞隊，...

NBA／布朗夏季聯賽前3戰比布朗尼還慘 零號探員：沒人罵他？

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽命中率不佳，塞爾蒂克FMVP布朗（Jaylen Brown）認為他不是職業球員等級，對此，「零號探員」亞瑞納斯（Gi

NBA／走出低潮砍12分關鍵？布朗尼：詹皇建議保持侵略性

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）總算走出低潮，今天在夏季聯賽投進2顆三分球，攻下12分，幫助湖人以87：86戰勝老鷹。 布朗尼全場11投5中，攻下12分

WNBA／超級新秀克拉克好威 單場19助攻破聯盟紀錄

效力於美國女子職籃WNBA印第安那狂熱隊的超級新秀克拉克（CaitlinClark），今天在對上達拉斯機翼時，送出破聯盟...

NBA／布朗尼投進2顆三分球！砍12分助湖人夏季聯賽首勝開張

湖人隊今天在夏季聯賽與老鷹隊交手，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）終於投進三分球，全場砍進12分。 布朗尼上半場手感發燙，第二節尾聲透過隊友掩護，在弧頂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。