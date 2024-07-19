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奧運籃球／美國柯瑞神射 擊退塞爾維亞

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
美國奧運男籃隊熱身賽，柯瑞（左）昨天進攻火力旺盛。（法新社）
美國奧運男籃隊熱身賽，柯瑞（左）昨天進攻火力旺盛。（法新社）

巴黎奧運尋求男籃五連霸的美國隊，熱身賽第二戰只以六分險勝澳洲隊，不過昨天面對ＮＢＡ今年年度ＭＶＰ約柯奇坐鎮的塞爾維亞隊，當家射手柯瑞上半場就展現招牌神射，半場打完已取得兩位數領先，最終在柯瑞廿四分領軍下以一○五比七十九迎接熱身賽三連勝，展現衛冕軍可怕戰力。

美國和塞爾維亞奧運分到同組，且是廿八日的Ｃ組第一戰就要正面對決，昨天熱身賽形同前哨戰。美國在柯瑞上半場大演個人秀下拉開領先，半場已握有五十九比四十五優勢，下半場持續拉開差距，勝利拿得輕鬆。

柯瑞對澳洲時僅拿三分，昨天開賽不到卅秒就追平前一戰得分。全場飆進六記三分彈，包括一次「四分打」演出的柯瑞也成星光熠熠的美國先發班底，美國總教練柯爾表示，柯瑞、「小皇帝」詹姆斯和中鋒安比德會是屬意的三位先發成員。

「我喜歡這三人在先發陣容中，我們會再看誰適合加入，我們顯然有很多優秀選擇，但我喜歡他們三個一起上。」柯爾說。

美國陣中光是昨天的先發球員合計就有七座ＮＢＡ年度ＭＶＰ，這還不包括腿傷休息中的杜蘭特，是最熱門的金牌候選隊伍，不過卅九歲的詹姆斯強調，「夢幻隊」有很多進步空間，「我們希望愈來愈好，不浪費任何機會，感覺今晚漸入佳境。」

結束阿布達比兩場熱身賽，美國將轉往倫敦迎接和南蘇丹隊及德國隊的熱身賽，再前往法國里爾迎接奧運預賽。

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