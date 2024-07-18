NBA／布朗夏季聯賽前3戰比布朗尼還慘 零號探員：沒人罵他？

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽命中率不佳，塞爾蒂克FMVP布朗（Jaylen Brown）認為他不是職業球員等級，對此，「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）提出一項數據為布朗尼抱不平。

布朗尼夏季聯賽前3戰26投6中，三分球15投0中，受到不少球迷嘲笑，連布朗都在場邊說出，「我不覺得布朗尼是職業球員。」布朗事後發文滅火，稱讚詹姆斯偉大，並表示期待看見布朗尼成長。

亞瑞納斯也在播客節目上談到這個話題，他說，「布朗當年是選秀第3順位，夏季聯賽前3場比賽就像布朗尼，布朗尼是26投6中？布朗是26投5中，他沒事，怎麼沒人責備他？他可是前3順位球員。」

布朗在2016年選秀會第3順位被塞爾蒂克選中，夏季聯賽首戰對76人上場28分鐘，7投2中，罰球17投11中，砍進16分6籃板。最後3場布朗共砍進66分，最終入選夏季聯賽第二陣容。