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NBA／走出低潮砍12分關鍵？布朗尼：詹皇建議保持侵略性
詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）總算走出低潮，今天在夏季聯賽投進2顆三分球，攻下12分，幫助湖人以87：86戰勝老鷹。
布朗尼全場11投5中，攻下12分1籃板1抄截，他受訪時表示，「我認為我了解正確的比賽方式，如果每場都這樣打，這種結果就會出現。」
布朗尼因詹姆斯之子身分，一舉一動都備受球迷關注，不過他也感謝家人，「我爸媽真的幫助到我，鼓勵我保持專注，繼續做自己，我覺得這是今晚表現好的重要一部分。」
對於夏季聯賽前15次外線出手都落空，布朗尼表示父親有建議他，「即使投籃一直不進，也要保持侵略性。」布朗尼也承認有受到球迷影響，「我試圖保持理智，如果要在這個舞台上比賽，這是我必須面對的事。」
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