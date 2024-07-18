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NBA／布朗尼投進2顆三分球！砍12分助湖人夏季聯賽首勝開張

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼(右)。 法新社
布朗尼(右)。 法新社

湖人隊今天在夏季聯賽與老鷹隊交手，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）終於投進三分球，全場砍進12分。

布朗尼上半場手感發燙，第二節尾聲透過隊友掩護，在弧頂飆進個人夏季聯賽首顆三分球，上半場6投4中攻下9分。

布朗尼下半場再度消失，但末節關鍵時刻，在右側底角接獲隊友傳球，飆進第2記外線，追平比分，隨後戰況膠著，湖人終場以87：86險勝老鷹。布朗尼上場24分鐘，11投5中，拿到12分1籃板1抄截，正負值-10。

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Bronny James LeBron James 湖人

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