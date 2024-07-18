聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／布朗尼投進2顆三分球！砍12分助湖人夏季聯賽首勝開張
湖人隊今天在夏季聯賽與老鷹隊交手，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）終於投進三分球，全場砍進12分。
布朗尼上半場手感發燙，第二節尾聲透過隊友掩護，在弧頂飆進個人夏季聯賽首顆三分球，上半場6投4中攻下9分。
布朗尼下半場再度消失，但末節關鍵時刻，在右側底角接獲隊友傳球，飆進第2記外線，追平比分，隨後戰況膠著，湖人終場以87：86險勝老鷹。布朗尼上場24分鐘，11投5中，拿到12分1籃板1抄截，正負值-10。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言