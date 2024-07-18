奧運籃球／男籃賽事星光熠熠 NBA年度前三隊來了11人

巴黎奧運籃球賽眾星雲集，NBA年度前三隊共有11人參戰！本屆巴黎奧運男籃賽事，12支強隊角逐榮耀，不僅美國隊星度滿滿，各國都有現役NBA球星，年度前三隊的出賽球星加總，數量僅少於1996年亞特蘭大奧運。最可怕的是A組，有強權西班牙、國際賽之王米爾斯的澳洲、字母哥的希臘，以及由穆雷搭檔SGA雙槍的加拿大，堪稱死亡之組。

年度前三隊來11人

根據《籃球新聞網》報導，巴黎奧運男籃賽事備受體育迷期待，因為NBA年度前三隊竟有多達11名球星，會在本次賽會出戰，眾星雲集、角逐國際賽最高榮耀。本屆獲得席次的12隊，加總有11名NBA本季年度前三隊，數量僅低於1996年亞特蘭大奧運的12位，事實上原本人數是追平紀錄的，係因入選前三隊之一的「可愛」里納德因傷退出美國隊。

奧運賽事把12隊分為3組，小組賽會在奧運開幕的翌日早上開戰，各組前2名直接出線，而2位最佳成績的小組第3也得以晉級，一起進行8月6日開始的8強淘汰賽。

其中，沒有美國隊所在的A組仍視為是死亡小組，該組有西班牙、澳洲、希臘、加拿大，首先老牌強權西班牙（2屆世界盃冠軍、3張奧運銀牌）無需過多介紹，雖然比起過往黃金世代有所下滑，但厄南高邁茲兄弟領軍的歐陸陣容也不可小覷。

有死亡之組

澳洲招牌則是老將米爾斯，這位在NBA打滾15個賽季的老後衛，生涯每逢國際賽就爆發，此前參與的5次大賽（世界盃與奧運），他場均繳出18.6分，在米爾斯生涯晚期，他也遇上了國家隊的新血，包含雷霆後場吉迪、獨行俠後場格林等人，有望再衝擊一次獎牌。

希臘擁有NBA領軍人物之一的字母哥，就注定戰力不會差。最後加拿大更被看好，他們本屆可能組出比肩美國隊的後場，由金塊二當家穆雷與蟬聯NBA年度一隊的雷霆王SGA來搭檔，穆雷毫無疑問繳出生涯至今最亮眼的賽季，而SGA也是，去年已經入圍MVP候選，今年更是MVP票選第二名，豪華雙槍是加拿大攻城掠地的關鍵。

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