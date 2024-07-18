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NBA／魔術2年約網羅前勇士後衛 狀元佛爾茲恐離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
前勇士隊後衛喬瑟夫(左)轉戰魔術隊。 路透
前勇士隊後衛喬瑟夫(左)轉戰魔術隊。 路透

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，魔術隊與前勇士隊後衛喬瑟夫（Cory Joseph）簽下2年合約。

現年32歲的喬瑟夫生涯陸續效力馬刺、暴龍、溜馬、國王、活塞和勇士，2014年曾幫助馬刺奪冠。

喬瑟夫上季以底薪合約轉戰勇士，季中被交易到溜馬，隨後被裁掉，總共只出賽24場，平均2.4分1.2籃板1.6助攻，三分命中率31%。

魔術休賽季用大量薪資空間，簽下大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），目前後場人手還算充足，且正式球員名單已達15人。因此2017年狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）可能會離隊。他上季出賽43場，平均得到7.8分3.2籃板2.8助攻，三分命中率只有22%，目前是自由球員。

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