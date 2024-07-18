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奧運籃球／美國夢幻隊3人確定先發 總教練柯爾被罵爆

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)預計是先發球員。 歐新社
柯瑞(左)預計是先發球員。 歐新社

美國男籃組成夢幻隊出征巴黎奧運，目前已進行3場熱身賽，美國總教練柯爾（Steve Kerr）提到，先發5人已確定3人。

美國今天在阿布達比以105：79痛宰約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，取得熱身賽3連勝。本場先發陣容為柯瑞（Stephen Curry）、哈勒戴（Jrue Holiday）、詹姆斯（Lebron James）、泰托姆（Jayson Tatum）和安比德（Joel Embiid）。

柯瑞揮別上戰只得3分陰霾，全場轟進6顆三分彈在內的24分。柯爾受訪時提到，柯瑞、詹姆斯和安比德將是固定先發，「我喜歡先發陣容這3人，我們一直在觀察其他球員，我們有好的選擇，我喜歡這3人在一起。」

安比德(右)表現低迷仍被定為先發人選。 歐新社
安比德(右)表現低迷仍被定為先發人選。 歐新社

安比德熱身賽開打至今狀態低迷，本場8投2中，得到8分8籃板；反觀戴維斯（Anthony Davis）表現活躍，又拿下7分6籃板6阻攻。因此柯爾這項決定讓許多網友相當傻眼，「戴維斯應該取代安比德先發」、「安比德是這支球隊的第7或第8人」、「柯爾是個小丑」、「這個教練腦子壞了」。

柯爾認為戴維斯和阿德巴約（Bam Adebayo）的組合很棒，「他們可以換防，也能保護籃框。球隊強項是深度，如果我們能在4到5分鐘內進行激烈防守，搶籃板並保持身體碰撞，這種打法會很有意義。」

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