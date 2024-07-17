NBA／泰托姆曝光小學4年級作文 想效力太陽、代表美國打奧運

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）2017年以選秀探花身分進入聯盟，終於在今年幫助球隊奪冠。近日他分享自己在小學4年級寫的作文，內容讓球迷們大開眼界。

泰托姆在作文中寫下未來目標，讀一年俄亥俄州大學，遇到未來的老婆，將育有一兒一女，兒子打籃球，女兒打排球，全家住在鳳凰城。

19歲時進入NBA加盟太陽隊，為太陽效力6年後被交易到湖人，會拿下3座總冠軍，成為聖路易第一個代表美國男籃打奧運的球員，會幫助窮小孩並回饋社區。

泰托姆還預言，2028年世界會變得不一樣，玉米將取代石油成為汽車燃料，全球暖化會影響地球，機器人會出現在世界上幫助老人。

事實上，2017年太陽在NBA選秀握有第4順位，塞爾蒂克和76人隊交易，將狀元籤換成探花籤，最終選擇泰托姆，讓他目標落空。泰托姆已在2021年實現打奧運，塞爾蒂克休賽季留下奪冠班底，有望挑戰3冠目標。