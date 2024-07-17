NBA／「牆哥」可能重返聯盟！沃爾試訓公鹿和教頭有說有笑

前NBA球星「牆哥」沃爾（John Wall）在受傷後身手不如過往，逐漸淡出聯盟。不過今天社群平台流出他在公鹿總教練漢姆（Darvin Ham）觀看下訓練的影片，讓人不免猜測沃爾下賽季是否會作為公鹿球員復出。

影片中，沃爾正在訓練，漢姆則是坐著觀看。休息時沃爾還坐到漢姆旁邊，兩人時不時有一些對話。搭配貼文內容寫道：「沃爾正在漢姆面前進行訓練，因為貝佛利（Patrick Beverley）將前往以色列，公鹿現在正需要一位替補控球後衛。」不免讓人聯想沃爾下賽季是否會披上公鹿球衣，重返NBA。

John Wall worked out in front of Milwaukee Bucks head coach Darvin Ham, as they are now in need of a backup point guard after Patrick Beverley signed in Israel.



Wall, 33, who has been linked to Milwaukee, last averaged 11.4 PPG & 5.2 APG on 41 FG% in 22.2 MPG for Los Angeles in… pic.twitter.com/JvvkQg0P9p — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2024年7月17日

現年33歲的沃爾在2010年選秀被巫師以狀元籤選中，進入聯盟後與比爾（Bradley Beal）組成後場雙槍，並多次帶領巫師闖入季後賽。以速度撕裂防守聞名的沃爾風光一時，但2018~19賽季他飽受左腳傷病困擾，2019年2月甚至在家中浴室跌倒，造成左腳阿基里斯腱斷裂。傷癒歸來後沃爾始終無法找回巔峰身手，逐漸淡出聯盟。

他最後1次亮相是在2022~23賽季，為快艇出賽34場，留下場均11.4分5.2助攻2.7籃板的成績。隨後他在2023年2月9日被交易回火箭，3天後被解雇。日前沃爾作為觀眾出現在夏季聯賽並接受訪問，他在採訪中表明自己仍在努力受訓，希望能重返NBA舞台，「無論要我擔任任何角色，我都願意接受。如果我能夠加盟一支球隊，成為一名老將，並教導年輕球員如何成為一名合格的控衛，甚至只是為了提供一些經驗和幫助，這些都是我願意做的事情。」