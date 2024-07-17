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NBA／布朗凌晨3點回應「布朗尼不是職業」詹皇經紀人認為非惡意
塞爾蒂克FMVP布朗（Jaylen Brown）日前觀看夏季聯賽，被鏡頭捕捉到貶低布朗尼（Bronny James）言論，引發球迷熱議，他在當地時間凌晨3點發文說明此事。
布朗轉發自己說「我不認為布朗尼是職業選手」的影片並寫道，「讓你兒子和你一起在NBA打球是一種榮幸，這展現偉大和持久力！布朗尼擁有取得成功的條件，我期待看見他的成長。」這段話似乎是在對布朗尼父親詹姆斯（LeBron James）說。
針對這起事件，詹姆斯和布朗尼的經紀人保羅（Rich Paul）表示，「我了解布朗，我知道他的言論不是惡意，他只是在聊天。」保羅強調，「布朗尼會繼續苦練，他會把這些事當作動力，對籃球保持熱情。」
保羅被問到湖人選中布朗尼，是否和詹姆斯有關，他解釋，「這是湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）的決定，她能全面地看待布朗尼，不只籃球，還有性格層面，布朗尼和湖人品牌形象很合適。」
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