奧運籃球／澳洲男籃NBA球員多一人！麥克維獲火箭雙向合約

火箭隊以雙向合約簽下澳洲籍前鋒麥克維（Jack McVeigh），他今年代表澳洲男籃出征巴黎奧運，昨天熱身賽對美國出戰11分鐘，9投4中拿到9分。

現年28歲的麥克維上季在澳洲職籃場均16.5分5.4籃板1.7助攻，三分命中率36.4%，季後賽發揮出色，最終奪下總冠軍賽MVP。

麥克維成為2021年蘭德爾（Jock Landale）和2022年庫克斯（Xavier Cooks）後，又一個拿到澳洲職籃FMVP後，馬上獲得NBA合約的球員。

麥克維加入火箭後，澳洲男籃12人中有9名NBA球員，分別是公牛隊吉迪（Josh Giddey）、黃蜂隊格林（Josh Green）、獨行俠隊艾克森（Dante Exum）、火箭隊蘭德爾、拓荒者隊瑞斯（Duop Reath）、鵜鶘隊丹尼爾斯（Dyson Daniels）、灰狼隊英格斯（Joe Ingles）和自由球員米爾斯（Patty Mills）。