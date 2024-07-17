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NBA／季末成為溫班亞瑪幫手 馬刺1年約續留穆克雷斯維里

聯合新聞網／ 綜合報導
穆克雷斯維里。 路透
穆克雷斯維里。 路透

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，馬刺以1年220萬美元合約簽回喬治亞籍前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。

現年25歲的穆克雷斯維里上季沒有獲得太多機會，直到賽季最後一個月才成為輪替球員，出賽7場，平均11.6分9.7籃板，三分命中率38.5%，與馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有不錯的化學反應。

穆克雷斯維里休賽季代表喬治亞男籃，出戰巴黎奧運資格賽，面對菲律賓全場14投10中，拿下26分7籃板3助攻3抄截，但最終還是被淘汰。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺也和奈及利亞中鋒貝西（Charles Bassey）簽下1年220萬美元合約，他上季為馬刺出賽19場，平均3.3分4.0籃板，但去年12月左膝十字韌帶撕裂，賽季提前報銷。

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Victor Wembanyama 馬刺

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