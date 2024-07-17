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NBA／比布朗尼還慘！巫師榜眼薩爾15投0中得分掛蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師法國籍榜眼薩爾。 法新社
巫師法國籍榜眼薩爾。 法新社

法國長人薩爾（Alexandre Sarr）選秀大會前拒絕老鷹隊試訓，巫師隊成功以榜眼籤拿下。不過他在夏季聯賽表現低迷，今天出戰拓荒者隊，全場15投0中。

老鷹因無法試訓薩爾，最終用狀元籤選擇另一位法國人里薩赫（Zaccharie Risacher）。今天巫師與拓荒者交手，薩爾出戰29分鐘，15投0中，三分球7投0中，一分未得，拿到9籃板3助攻3阻攻。

巫師終場以80：84輸給拓荒者，巫師第14順位新秀卡林頓（Carlton Carrington）19投6中，攻下全隊最高的20分。拓荒者選秀第7順位中鋒柯林根（Donovan Clingan）砍下8分13籃板5火鍋。

薩爾在夏季聯賽展現不錯的防守能力，但進攻方面累積41投僅8中，命中率19.5%，比湖人隊布朗尼（Bronny James）的22.6%還慘。

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巫師 拓荒者

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