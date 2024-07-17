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NBA／波特捲涉賭遭終生禁賽 請求法官放行歐洲打球被駁回
前暴龍球員波特（Jontay Porter）捲入涉賭與假球醜聞，被NBA判處終生禁賽並可能面對3到4年牢獄之災。而為了維持籃球員生涯，波特請求美國法官放行，讓他前往希臘參加聯賽。
波特因為涉入簽賭遭到NBA終生禁賽，包含透露機密資訊給其他賭客、使用非本人帳號下注NBA運彩等。上周他已承認罪刑，目前正在接受審判當中。而除了波特，與案相關的4名男子也將被指控。
根據《ESPN》報導指出，波特律師向法官提出請求，希望能夠讓波特前往希臘，加盟球隊「Promitheas Patras B.C.」，並承諾即便離開美國本土，仍會繼續執行法律義務，並在12月回到美國接受審判。
在寫給法官的信中，律師請求能歸還波特護照，並允許波特帶著妻子和即將出世的孩子前往希臘居住、打球。波特也承諾，團隊會在希臘安排個人治療師諮詢，讓他能繼續接受戒賭治療，不過法官最終駁回了波特的請求。
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