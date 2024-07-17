NBA／西區列強具備優質長人 瑞迪克：希望湖人補強中鋒

瑞迪克（JJ Redick）休賽季成為湖人隊總教練，球團盼他能幫助年輕球員成長，但他也需顧及球隊競爭力，因詹姆斯（LeBron James）生涯已邁入尾聲。瑞迪克近日在節目上提到，湖人需要補強禁區。

湖人近年都讓208公分的戴維斯（Anthony Davis）扛中鋒，今年休賽季也沒補強長人，瑞迪克受訪時直言，「我們現在陣容很不錯，很平衡，但我們希望能補強一名強悍的中鋒，現在西區金塊、灰狼和雷霆隊，還有灰熊隊選進周志豪（Zach Edey），季後賽某些對戰需要更多高度。」

湖人目前正式球員名單已達15人，伍德（Christian Wood）缺乏防守能力，海斯（Jaxson Hayes）生涯大部分時間都打替補，因此戴維斯可能還是先發中鋒。

美媒《Heavy》發文指出，湖人可能對魔術隊中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）感興趣，但他沒有被擺上交易市場。湖人選擇非常少，黃蜂隊理查茲（Nick Richards）與公鹿隊洛培茲（Brook Lopez）曾被點名，但交易成功機率非常低，目前自由球員市場也缺乏先發等級中鋒。