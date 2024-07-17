奧運籃球／寶刀未老！「澳洲王」米爾斯砍28分擊垮塞爾維亞

澳洲男籃在奧運熱身賽碰上約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，現年35歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）末節接管比賽，全場狂轟28分，帶隊以84：73贏球。

本場比賽戰況膠著，第四節剩6分鐘澳洲以66：67落後，米爾斯上場後接管比賽，拿到6分2籃板1助攻1抄截，隊友艾克森（Dante Exum）灌籃成功後，擴大到雙位數領先，鎖定勝局。

米爾斯全場13投7中，包含4記三分球，拿到28分5助攻。艾克森得到15分7籃板4助攻，吉迪（Josh Giddey）也有13分6籃板。塞爾維亞方面，約柯奇攻下14分14籃板，彼特盧舍夫（Filip Petrusev）砍進17分。

米爾斯近年在NBA出賽機會不多，但國際賽場仍非常有競爭力，澳洲總教練古爾堅（Brian Goorjian）受訪時稱讚米爾斯，「他今天身體狀態是這次參賽以來最好的，充滿打好比賽和贏下獎牌的動力。我知道他會越來越好，他經歷一年沒有打很多比賽的時光，需要反覆訓練和比賽。」