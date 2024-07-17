NBA／給超多！瘋狗貝確定前往以色列：他們滿足我所有要求

「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）日前透露有歐洲球隊開給他「歷史級合約」，正在NBA底薪和歐洲頂薪合約間選擇。就在今天他正式表態，將前往以色列，加盟「Hapoel Tel Aviv BC」。

現年36歲的老將後衛貝佛利擁有12年NBA經歷，在2012~13賽季前他曾效力歐洲球隊，後來才與火箭簽下合約，開啟NBA生涯。在自曝可能重返歐洲後，今天貝佛利個人節目《Pat Bev Pod》在社交平台發文表示，貝佛利決定與以色列的球隊「Hapoel Tel Aviv BC」簽約。貼文中貝佛利解釋原因：「他們給了我所有我要求的東西，我沒有辦法拒絕。」

Pat Bev’s next chapter pic.twitter.com/dq6eFDc4NX — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年7月16日

「Hapoel Tel Aviv BC」是位於以色列特拉維夫的職業籃球俱樂部，他們成立於1935年該俱樂部，曾參加過以色列籃球超級聯賽和歐洲杯籃球賽。不只是歷史悠久，他們可以說是以色列籃球史上最成功的球隊，擁有5座全國冠軍。

至於這份歷史級合約價碼如何，《雅虎體育》報導預估，貝佛利留在NBA應該只能簽下年薪約330萬美元的老將底薪，「Hapoel Tel Aviv BC」的合約應該高出這個價碼。