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NBA／爭取年薪2500萬美元失敗！崔蘭特1年底薪加盟公鹿
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，公鹿隊以1年合約網羅射手崔蘭特（Gary Trent Jr.）。
射手畢斯利（Malik Beasley）休賽季離開公鹿，轉戰活塞隊。《Sportsnet》記者墨菲（Blake Murphy）指出，崔蘭特拒絕其他隊迷你中產合約（約520萬美元），選擇公鹿底薪合約。先前有報導指出，崔蘭特曾追求均薪2500萬美元合約，由於公鹿後場人手不足，崔蘭特有望獲得不少機會，打回身價。
崔蘭特曾和里拉德（Damian Lillard）在拓荒者當過2年隊友，他上季出賽71場，平均13.7分2.6籃板1.7助攻，三分命中率39.3%，接球出手三分命中率高達41%。
另外，崔蘭特也有不俗防守能力，過去3個賽季只有4名球員累積500顆三分球和300次抄截，包含崔蘭特、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和火箭隊范弗利特（Fred VanVleet）。
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