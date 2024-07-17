NBA／驚！厄文左手掌骨折已動手術 無回歸時程表

今年幫助獨行俠闖進NBA總冠軍賽的球星厄文（Kyrie Irving），休賽季驚傳左手掌骨折，獨行俠球團今天宣布厄文已經進行手術，目前沒有確切的回歸時程表。

獨行俠休季期間找來前勇士隊「浪花兄弟」之一的射手湯普森（Klay Thompson），讓獨行俠後場陣容再升級，不料厄文卻成傷兵。厄文是月初訓練時受傷，手術後何時能回到球場，目前還未知，不過距離新球季至少還有3個月，對厄文和獨行俠都是不幸中的大幸。

32歲的厄文已8次入選全明星賽，上季打出加入獨行俠的代表作，例行賽有場均25.6分、5.2助攻表現，和唐西奇（Luka Dončić）成為最具威脅的後場組合之一，季後賽再繳出場均22.2分、5.1助攻，率隊一路闖關總冠軍賽才敗給塞爾蒂克隊。